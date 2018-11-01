Bahçeli teşkilatları uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilmeye azami ölçüde dikkat edilecek. Partimiz yerel seçimlere tek başına katılacaktır.' dedi.



MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin teşkilatlarına gönderdiği geneldede şu ifadeler yer aldı:



'CUMHUR İTTİFAKI KURU BİR ORTAKLIK DEĞİLDİR'

'Milli birlik ve kardeşliğimizin ilelebet muhafazası her türlü hayasız tahriki, her türlü hasmane tertibi hem göğüsleyecek hem de bozguna uğratacaktır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarı olan Cumhur İttifakı Türkiye'nin istikbal umudunu, istiklal ufkunu bünye ve dokusunda barındırmaktadır.



Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir.



'CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ BİR DURUŞUN ADI VE AHLAKIDIR'

Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irade, milletimizin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekamızı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakıdır.



Bu adın, bu ahlakın siyasi miyopluk ve konjonktürel dalgalanmalardan ayrı tutulması, siyasi hırs ve hesaplarla tahrip edilmemesi Türkiye'ye yapılacak beka düzeyindeki hizmetlerden birisi sayılacaktır.



SİYASİ ANLAŞMAZLIKLAR, YANLI VE YOZLAŞMIŞ İMALAR FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIR

Bilinmelidir ki, var oluş mücadelemizin önem ve öncelik değeri herhangi bir partinin oy oranının, siyasi hesap derecesinin çok ama çok üstünde, çok önündedir.



İçinden geçtiğimiz süreçte, siyasi anlaşmazlıklar, değersiz hamasetler, art niyetli yorumlar, yanlı ve yozlaşmış imalar fitne ateşine odun taşımaktan başka bir anlama gelmeyecektir.



Milli kimliğimizi kaşıyıp karantinaya almak isteyen çevreler tekrar devreye girmişlerdir.



Türklükle hesaplaşmak için yanıp tutuşan sefalet bloğu bir kez daha heves ve heyecanla ortaya çıkmıştır.



Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır.



Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur.



Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir.



HER ŞART ALTINDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Biz her şart altında Türkiye'nin yanındayız, her zaman zalimlerin, hainlerin karşısındayız.



Cumhuriyet'in 95'inci yılını kutladığımız bugünlerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi maksadıyla fedakarca yaptığımız katkıları ve mücadeleleri kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz.



Ümit ediyorum ki, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde Türkiye daha güçlü, daha sözü geçen, daha gelişmiş bir seviyeye mutlaka ulaşacaktır.



Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, milletimizin arzusu neyi işaret ediyorsa ona hizmetle mükellef olduğumuzu unutmayacağız.



YEREL SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASIDIR

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019'da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceğiz.



Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır.



Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.



MHP YEREL SEÇİMLERE TEK BAŞINA KATILACAKTIR

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacaktır.



ŞARTLARA UYGUN HAREKET EDİN

Bu kapsamda bütün teşkilatlarımızın aşağıda maddeler halinde belirtilen işbu genelge hükümlerine aynen uymaları, buna uygun hareketleri gerekecektir:



1- Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili takvim ve kararını açıklamıştır.



Buna göre;



Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlileri en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılacaklardır.



Ayrıca parti teşkilatlarımızda görev alan il, ilçe ve belde başkanlarımız aday olmak istemeleri halinde, teşkilat kademelerinde boşluk olmamasına dikkat etmeleriyle kaydıyla, 15 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar istifa edecekler,



Konuyla ilgili kontrol ve denetim ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından sağlanacaktır.



2– 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.



Bütün teşkilatlarımız buna göre tedbir alacaklar, çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtacaklardır.



KARALAMA KAMPANYALARI TEDAVÜLE SOKULDU

3– Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ilgi ve destek gün geçtikçe artmaktadır. Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gerçek budur.



Bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olan iç ve dış odaklar alçakça karalama kampanyalarını tedavüle sokmuşlardır.



Özellikle sosyal medya vasıtasıyla; İl ve İlçe Başkanlarımızla birlikte, MYK Üyelerimizi, Milletvekillerimizi, Başkanlık Divanı Üyelerimizi hedef alan iftira mahiyetinde yayın ve yorumlara çok sık rastlanmaktadır.



Bunları yapanların ülkücü kimliğine sığınmaları, MHP adına konuşmaları tamamen kandırmaca, bütünüyle FETÖ taktiğidir.



Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır.



MHP'nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır.



KIŞKIRTMALARA İTİBAR EDİLMEYECEKTİR

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir.



Bütün teşkilatlarımız kimliğimizi ve hatıralarımızı istismar edip dava arkadaşlarımıza ahlaksızca saldıran kripto damarla, husumete batmış kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir.



4– Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimlerine katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir.



Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip Genel Merkezle paylaşacaklardır.



5- Mahalli İdareler Seçimlerinin takip ve temininden;



Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın,



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz,



Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız birlikte ve eşgüdüm halinde sorumlu olacaklardır.



CUMHUR İTTİFAKINA UYGUN HAREKET EDİN

6 - Partimiz Mahalli İdareler Seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir.



7- Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır.



8- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hazırlık ve propaganda döneminde Genel Merkezin belirlemediği, partimize ait olmayan materyaller kesinlikle kullanılmayacak, kullananlar ise uyarılacaktır.



9- Ağız birliğini sağlamak açısından, Genel Başkan Meclis Grup konuşmaları, basın açıklamaları, genelgeler, yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yayımlanan diğer mesajlar anbean takip edilecek, siyasi yorumların sınırları buna göre tayin edilecektir.



Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019'da büyük bir başarıya imza atacaktır.



Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız.



Bütün dava arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi yürekten güveniyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle her bir dava arkadaşıma en derin selam ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum.



Yolununuz, bahtınız ve alınınız açık olsun.



Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.