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Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

İstanbul’dan Tokat’a acemi birliğindeki askerleri taşıyan yolcu otobüsünün Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda bir çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 01 Kasım 2018 Perşembe 10:23
Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı
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Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan aldığı acemi birliğindeki askerleri Tokat'a götürmek üzere yola çıkan 35 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Suluca köyü mevki'inde önünde seyir halinde olan 34 RUF 35 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Meydana gelen kaza da otobüs sürücüsü ve hostes koltuğundaki muavin olay yerinde otobüs içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste yolcu olarak bulunan 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans,itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli araç trafiğine kapandı. Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : İHA

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Yolcu OtobüsüSulucaJandarma


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