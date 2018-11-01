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250 kilo bomba yüklü araç yakalandı

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 01 Kasım 2018 Perşembe 09:58
250 kilo bomba yüklü araç yakalandı
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Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu.Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

MARDİN VALİSİ: METROPOLLERDE PATLATILACAKTI
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'de yakalanan 250 kg patlayıcıya ilişkin 'Metropol illerde 32 eylem yapılacaktı' dedi.








Mustafa YamanPolis Ekipleri


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