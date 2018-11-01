250 kilo bomba yüklü araç yakalandı

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu.Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
MARDİN VALİSİ: METROPOLLERDE PATLATILACAKTI
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'de yakalanan 250 kg patlayıcıya ilişkin 'Metropol illerde 32 eylem yapılacaktı' dedi.