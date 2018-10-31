Üst düzey PKK'lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele geçirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığı'nca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. Bakanlık, bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele geçirildiğini de duyurdu.



AYN EL ARAB'A TOPÇU ATIŞI



Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre, Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Ayn El Arab (Kobane) ilçesinin batısında Eşme ve çevresinde yer alan, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevziler, sınırın karşı tarafından taciz ateşi açılması sonucu bugün TSK tarafından bombalandı. Bombalamada 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

