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TSK, Fırat'ın doğusunu vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, YPG'nin taciz ateşine karşılık verildiğini 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:51
TSK, Fırat'ın doğusunu vurdu

Milli Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018'de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı yapıldığını ve 23 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama;

Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı


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