Trabzon'da iğrenç olay

Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.



Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.



Öte yandan görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.



Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T isimli şahsın durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi de feshedildi.





