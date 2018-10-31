USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Trabzon'da iğrenç olay

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:14
Trabzon'da iğrenç olay
Video için tıklayın

Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T isimli şahsın durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi de feshedildi.


OrtahisarTemizlik İşçisiGüvenlik KamerasıYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı