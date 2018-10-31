TMC PRO Serisinde Yenilikler

Maripak, otomasyonel işlerle ambalaj teknolojisinde öncü çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlk çıkış noktası olan manuel ve yarı otomatik paketleme makinelerinin üretim ve geliştirmesinde öncü olan firma, günümüzde birçok ülkeye hizmet sağlıyor.



Uzun yıllardır ürettikleri, dakikada 10-15 ürün paketlemek için ideal olan tünel kombinasyonlu yarı otomatik model TMC’ye 5 yenilik getirdiler. Bu yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz.







1) Elektrik panosu makinenin içine yerleştirildi ve bu sayede makinenin kapladığı yer azaldı. Böylece makineler lojistik açıdan daha hesaplı ve daha korumalı taşınabilmekte.



2) Operatör panelinin yeri değiştirildi. Böylece makine artık daha kolay ulaşılabilir ve kullanıcı dostu.



3) Renk değişikliğine de gidildi. Maripak'ın klasik koyu grisi yerine açık gri bir ton tercih edildi ve daha estetik bir görüntü ortaya çıktı.



4) Fanın hızını kontrol eden tünel fan invertörü daha önce bir seçenek olarak sunulurken bundan sonra tüm TMC-Pro’larda mevcut olacak.



5) Motor tahrikli çene sistemi yeni mekanik yapısı ile optimize edilerek darbesiz basınç uygulama özelliğine kavuştu. İstenildiği yükseklikte açıklık ayarlama gibi fonksiyonlar makinenin ana çalışma verimliliğine itici güç kazandırdı.



Diğer özellikler:



• Bu modelin hem motorlu hem de elle kapanan versiyonu mevcuttur.

• Ayak pedalı ile kontrol opsiyonel olarak sunulmaktadır.

• Çalışması için havaya ihtiyaç duymaz.

• L kesim çenesi sessiz çalışır ve kesme hızı ayarlanabilmektedir.

• Otomatik fire sarma isteğe bağlı olarak eklenebilmektedir.



TMC Pro Serisinin kompakt gövde dizaynı sayesinde yerleşim alanından tasarruf sağlayabilirsiniz. Akıllı Kesme Sistemi sayesinde gerektiği kadar ısı verir ve hedef tel sıcaklığı sabitlenir. Bu sayede tel yatağı ömrü uzar ve kaynak kalitesi artar. Farklı ürün yüksekliklerine göre kolaylıkla ayarlama yapılabilir. Birçok dil seçeneği de dijital ekrandan seçilebilir. Tüm bu kolaylıkları sağlayan makinalar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.maripak.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Paketleme makinalarının öncüsü Maripak’taiş gücü ve zamandan tasarruf etmeniz için teknolojinin tüm faydalarından yararlanılıyor. Birçok ürün türünü kısa sürede paketleme veya işlemden geçirme için çok fazla düşünmenize gerek yok, destek isteyin ve uygun fiyatlarla satın alın!

