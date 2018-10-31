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Şehitlere hakaret eden çocuk yakalandı

Adana'da donarak şehit olan iki askere sosyal medyadan hakaret ettiği ileri sürülen 16 yaşındaki çocuğa ev hapsi cezası verildi.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:02
Şehitlere hakaret eden çocuk yakalandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında yapılan operasyon sırasında tipi nedeniyle donarak şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'e (26) F.G. (16) adlı çocuk sosyal medya üzerinden hakaret etti. Bu paylaşımı gören vatandaşlar polisi arayarak F.G.'den şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Zanlının şehitlere ait olmayan kar altında yatarken ölen iki şahsın fotoğraflarını kendine ait sosyal medya hesabından paylaşarak şehitlere hakaret ettiği tespit edildi.

Polisler zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak emniyet müdürlüğüne getirdi. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen zanlının, Adanaspor alt yapısında futbol oynarken hırsızlık olayına karıştığı için takımdan atıldığı, hırsızlıktan 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan F.G., 'Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlının savcıya 'Paylaşımı ben yaptım hesap benim ancak bunun suç olduğunu bilmiyorum' dediği öğrenildi. F.G. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıya ev hapsi cezası verdi.

Sosyal MedyaUzman ÇavuşEmniyet MüdürlüğüJandarmaAdanaspor


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