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Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık

Bolu’da, yabancı uyruklu 2 kişi cep telefonu satan bir iş yerinden piyasa değeri 2 bin 500 lira olan ikinci el cep telefonunu çaldıktan sonra yerine bozuk bir telefon bıraktı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:47
Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık
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Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde Savaş Top'a ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, bir süre ikinci el telefonlara baktıktan sonra, beğendikleri bir telefonu incelemek istedi. Yabancı uyruklu hırsızlarla ilgilenen Savaş Top'un eşi Özlem Top, şahısların istedikleri telefonu cam tezgahtan çıkararak incelemeleri için verdi.

Özlem Top'un telefonu verdikten sonra tezgahtan ayrılmasını fırsat bilen yabancı uyruklu hırsız, incelemek için aldığı cep telefonunu cebine attı. Daha sonra cebinden, çaldığı telefona benzer bir telefonu cebinden çıkararak cam tezgahta bulunan diğer telefonların arasına koyan hırsız iş yerinden ayrıldı.

Tezgahı toplarken fark etti

Hırsızlar iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra, ikinci el telefonları tezgahın altına toplayan Özlem Top, bir telefonun farklı olduğunu fark etti. İş yeri sahibi Savaş Top eşi inceledikleri telefonun çalışmadığını görünce, yabancı uyruklu şahıslardan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, cep telefonunu çalanların yabancı uyruklu şahıslar olduğunu gören Özlem Top, polis ekiplerine haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından eşgallerini tespit ettiği yabancı uyruklu hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık güvenlik kamerasında

İşyerinin güvenlik kemarasına yansıyan hırsızlık olayında, yabancı uyruklu şahısların iş yerine girdikten sonra incelemek için tezgahtan istedikleri ikinci el cep telefonunu, satıcı tezgahtan ayrıldıktan sonra cebine koyduğu ve yerine başkan bir telefonu tezgaha yerleştirdiği görülüyor. Kaynak : İHA

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