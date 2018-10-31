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Ortalık bir anda savaş alanına döndü!

İstanbul Bakırköy'de Atatürk Havalimanı personelini taşıyan servis midibüsü önce bir otomobile ardından da ağaca çarptı. Kazada 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
Ortalık bir anda savaş alanına döndü!

Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı, Bakırköy sahil yolunda önce bir araca, ardından da ağaca çarptı. Kazada 10'un üzerinde kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis midibüsü, Bakırköy sahil Kenedy Caddesi'nde aniden şerit değiştirmeye çalışan otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 10'un üzerinde kişi yaralanırken, servis şoförü ise araç içerisinde sıkıştı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmaları sürüyor.








Servis ŞoförüAtatürkSağlık EkibiServis Aracı


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