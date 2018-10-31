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O gün neler oldu?

Gazeteci Hande Fırat, iki askerin donarak şehit olduğu o operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
O gün neler oldu?

Geçtiğimiz günlerde iki askerimizin donarak şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Olay hakkında soruşturma açılırken, askerlerimizin şehit olmasında ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Herkesin merak ettiği 'O gün neler olduğunu?' sorusunun cevabını ise Gazeteci Hande Fırat verdi.

Ulaştığı askeri yetkililerden aldığı bilgileri köşesinde yazan Fırat olayın detaylarını şöyle aktardı;

25 Ekim tarihinde iki tim 2 bin 300 metrelik tepede pusu ve dinleme görevini sürdürüyor. Ancak bir süre sonra hava bozmaya başlıyor. Helikopter ilk kez 25 Ekim akşamı iki timi almaya gidiyor. Fakat hava koşulları sebebiyle alamıyor. Tim ve tabur komutanlarının yaptığı görüşmede tim komutanları “Bu akşam idare ederiz, arazide sıkıntı yok, helikopter bizi gündüz alsın” diyor.

Bu arada meteoroloji verilerine de bakılıyor, 26'sı öğleden sonra hava bir süreliğine açık görülüyor. Ancak ertesi gün koşullar değişiyor, hava açmıyor, bunun üzerine iki tim geceyi geçirdiği pusu noktasından ayrılıp dağlık arazide yaklaşık 300 metre uzaklıktaki helikopterle buluşma noktasına gidiyor, yıllardır bölgede görev yapan ve “çok tecrübeli” olduğu belirtilen helikopter pilotu 5-6 kez bölgeye yaklaşmaya çalışıyor.

Tipi de giderek şiddetleniyor. Askerler helikopterle buluşma noktasında “soğuğu yiyorlar, sıcak kaybına uğruyorlar”, pusu noktasına geri dönmek zorunda kalıyorlar.

Maalesef bu sırada iki asker pusu noktasında hipotermi geçiriyor. Aynı dakikalarda iki tim için karadan kurtarma ekipleri yola çıkıyor. İki tim yürüyüşe geçiyor, iki asker timdeki arkadaşları tarafından taşınıyor. Yaklaşık üç kilometrelik engebeli yolun sonunda kurtarma timleri ile karşılaşıyorlar. Hemen müdahale ediliyor ancak iki asker şehit düşüyor.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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