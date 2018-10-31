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Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret’te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşam / 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:06
Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 17 Eylül'de ünlü Et restoran Nusret'in Beşiktaş'a transfer olan kaleci Loris Karius'a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı'nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Nusret'in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı'nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.


Kaynak : İHA

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Cemal KaşıkçıBeşiktaşSuudi Arabistan


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