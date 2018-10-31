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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada ''Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir'' denildi.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:52
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü belirtti.

Başsavcılığın açıklamasında 'Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir'' ifadesi yer aldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir. Olayla ilgili yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.''

KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASI SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü' belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak iki gün önce özel uçakla İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Muceb, dün yine adliyeye giderek Fidan'la yaklaşık 1 saat görüştükten sonra beraberindeki heyetle ülkesinin Levent'teki başkonsolosluğuna gelerek burada yaklaşık 1,5 saat kalmıştı.

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