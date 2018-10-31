Göçük faciası anbean görüntülendi

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon yenilemesi sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda kazı işlemi yapan Baki Ertaş (45) adlı işçi toprak altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirerek, Ertaş'ın yardımına koştu. Dakikalarca toprak altında kalan Baki Ertaş, vatandaşların uzun uğraşları sonucu toprak altından çıkarıldı. Ertaş, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ertaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göçük anı ile vatandaşların toprak altında kalan işçiyi kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Barış Sokak'ta gerçekleştirilenyenilemesi sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda kazı işlemi yapan Baki Ertaş (45) adlı işçi toprak altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirerek, Ertaş'ın yardımına koştu. Dakikalarca toprak altında kalan Baki Ertaş, vatandaşların uzun uğraşları sonucu toprak altından çıkarıldı. Ertaş, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ertaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göçük anı ile vatandaşların toprak altında kalan işçiyi kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı., olayla ilgili inceleme başlattı.

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