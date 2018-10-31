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Göçük faciası anbean görüntülendi

Ankara’da kanalizasyon yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık 5 dakika toprak altında kalan işçiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:08
Göçük faciası anbean görüntülendi
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Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Barış Sokak'ta gerçekleştirilen kanalizasyon yenilemesi sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda kazı işlemi yapan Baki Ertaş (45) adlı işçi toprak altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirerek, Ertaş'ın yardımına koştu. Dakikalarca toprak altında kalan Baki Ertaş, vatandaşların uzun uğraşları sonucu toprak altından çıkarıldı. Ertaş, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ertaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göçük anı ile vatandaşların toprak altında kalan işçiyi kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : İHA
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