Genç kızların kavgası kameralara yansıdı

Manavgat'ta 1'i öğrenci 2 kızın ölümüne kavgası kameralara yansıdı. İddiaya göre, aynı mahallede komşu oldukları bildirilen B.Ş. ve H.Y., okullar bölgesinde Atatürk Kültür Merkezi otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ş. bir anda H.Y.'yi saçlarından tutup yere savururken, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarının engellemesine rağmen onları da ittikten sonra yerde yatan H.Y.'nin saçlarından tutarak kafasını defalarca yere vurdu. Yaklaşık 1 dakika süren tekme tokat kavganın ardından H.Y. yerde kıvranırken B.Ş. hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.







Olayın ardından H.Y.'nin ilk olarak polis karakoluna giderek şikayetçi olduğu bildirildi.



Diğer taraftan, H.Y.'yi dövdüğü belirtilen B.Ş.'nin olay yerine gelen okul polisine küfür ve hakaretler yağdırdığı, okul polisinin de kendisinden şikayetçi olduğu bildirildi.



Olayın ardından H.Y.'nin ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, ardından da babasıyla birliktekarakoluna giderek şikayetçi olduğu bildirildi.Diğer taraftan, H.Y.'yi dövdüğü belirtilen B.Ş.'nin olay yerine gelen okul polisine küfür ve hakaretler yağdırdığı, okul polisinin de kendisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

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