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Dalan'dan ilk açıklama

MHP'nin İstanbul adaylığı için düşündüğü Bedrettin Dalan, siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

Siyaset / 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
Dalan'dan ilk açıklama
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MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

MHP kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti.

'TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM'

Bu açıklamadan sonra konuşan Dalan, ''Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Gelse de kabul etmem. Tekrar aday olmayacağım' dedi.

BAHÇELİ SÜRPRİZ YAPACAĞIZ

Geçtiğimiz Pazartesi günü MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili bir soruyu Bahçeli, şöyle yanıtlamıştı:

'Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeceğimizi ifade ettik ve siyaset kombini adı altında bir sistem önerdik ancak bu iltifat görmedi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi her ilde, her seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Bu konuda başta mahalli idarelerden sorumlu arkadaşlarımız, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu arkadaşlarımız ile teşkilattan sorumlu arkadaşlarımız Türkiye genelinde kendi adaylarımızla seçimlere nasıl katılabileceğimizi planlamaktadırlar, aday çalışmaları yapılmaktadır. Bu adayların içerisinde İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır.'

MHP'nin İstanbul adayı

Belediye BaşkanlığıBedrettin Dalan


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