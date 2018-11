Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu: Adını Siper koyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hizmete aldığımız uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak zorunda olduğumuzu ifade etmiştik. Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.



Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Savunma sanayiinde yüzde 20'lerde olan yerlilik millilik oranını bugün yüzde 65'lere çıkardık. Savunma sanayiinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayiimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız. Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle yerli yazılımla tahkim edilmesi gerekiyor şart. Nano teknoloji malzeme her geçen gün artıyor. Elektromanyetik fırlatma sistemini ülkemizde üretmeyi başardık. Sınırlarımız içinde ve dışındaki operasyonlarda yerli savunma sanayii araçlarını aktif olarak kullanıyoruz.



Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız için tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerli, milli... Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. İHA'ları da SİHA'larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019'un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi. Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz.



Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİTAK SAGE Aselsan ve Roketsan tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. ''Siper'' adı ile başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır.'