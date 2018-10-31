USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Çocuğu sopa ve bıçakla darp etti

Şanlıurfa’da bir ev sahibi camını kırdığı iddia edilen çocuğu sopa ve bıçakla darp etti. İnsanın tüylerini diken diken eden o anlar ise başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:14
Çocuğu sopa ve bıçakla darp etti
Video için tıklayın

İddiaya göre, Şanlıurfa'da top oynayan çocuk bir evin camını kırdı. Camın kırılmasına öfkelenen şahıs, çocuğa sopa ve bıçakla saldırdı.

Çocuğa bıçak savurup sopayla defalarca vuran şahıs, çocuğu bir de öldürmekle tehdit etti. Çocuğun korku içerisinde “Vurma amca, tamam” demesine aldırış etmeyen saldırgan, çocuğa dakikalarca şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğun yaşadığı korku hem konuşmasına hem de yüzüne yansıdı. İnsanın kanını donduran o anlar ise olay yerindeki başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medyaya düşen olayın tam olarak nerede ve ne zaman yaşandığı konusunda ise detaylı bilgi edinilemedi.

Şanlıurfa


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı