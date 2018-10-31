USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Ankara'da namus cinayeti: 2 ölü

Kahramankazan’da bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı olayın ardından intihar etti.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:24
Ankara'da namus cinayeti: 2 ölü
Video için tıklayın

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuruyemiş dükkanına giden Güray Y. (32) kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü iş yeri sahibi Mehmet Aşkar’a (47) tabancayla ateş etti.

Ardından aynı silahla kendisine ateş eden Güray Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ağır yaralı olarak Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkar buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

KuruyemişAdli TıpFevzi ÇakmakAtatürkAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı