Albayrak'tan vatandaşlara müjde

Maliye Bakanı Albayrak, vergi denetim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan albayrak 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi müjdesini verdi. Bakan Albayrak, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı' dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:



'Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında bugün itibariyle programa destek veren STK ve firma sayımız 2.500'ü aştı. Tüm Türkiye çapında müthiş bir rakama ulaştık. Ben bu önemli sürece destek veren firmalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Kur ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukça ve Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında indirim yüzde 10'u aşabilir



6 BAŞLIKTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR



1-KDV ve ÖTV indirimlerini devreye aldık. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.



2- Kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek.



3- Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar KDV'yi sıfıra indiriyoruz.



4- 1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz.



5- Mobilya sektöründe KDV yüzde 18'den 8'e inecek.



6- Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna dek devam edecek.