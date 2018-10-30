Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor 21



İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 22



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27



Adana: Az bulutlu ve açık 28



Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 26



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Samsun: Az bulutlu ve açık 24



Trabzon: Az bulutlu ve açık 22



Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 17



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 Kaynak : İHA

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