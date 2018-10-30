WhatsApp'tan tepki çeken hata: Birini engelleseniz de size ulaşmasının bir yolu var

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde buluna popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının tepkisine neden olan bir hataya imza attı.



Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz.



Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?



Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok.



En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!



Whatsapp'ta diyelim ki herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var.



İşte Whatsapp'ın pek bilinmeyen yanı burada ortaya çıkıyor!



Grupta attığınız mesajları engellediğiniz kişi görebildiği gibi; engellediğiniz kişi de grup içinde attığı tüm mesajlarını size ulaştırabiliyor ve bunu engellemenin hiçbir yolu yok, tabii gruptan ikinizden birinin ayrılması haricinde!



