Tarihi fotoğrafın analizi

İstanbul'da Suriye'nin geleceğiyle ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'ın katıldığı tarihi bir zirve gerçekleştirildi.



Zirvede Suriye ile ilgili siyasi kararlar alınırken, 4 ülkenin verdiği birlik fotoğrafları dikkat çekti.







ANALİZİNİ YAPTI



Liderler yan yana bir çok kez poz verirken, fotoğrafların içerdiği ayrıntılar bir çok yorumu beraberinde getirdi.



Gazeteci Ertuğrul Özkök, liderlerin el ele tutuştuğu fotoğrafın analizini yaparken şunları yazdı;



TÜRKİYE Cumhurbaşkanı'nın başparmağı hep üstte ve dışarıda. Anlamı şu: Cumhurbaşkanı, Merkel'in elini kavramış. Yani bu beraberliği taşıyan el sanki onunki.



Nietzsche'nin ayrımı ile Erdoğan “Diyonizyak” Akdeniz kültürünün insanı.



Coşkulu, heyecanını dışa kolay vuran, inişi ve çıkışı daha belirgin bir karaktere sahip.



Merkel ise “Apollonien” kuzey kültürünün insanı. Daha az coşkulu, daha çok rasyonel, heyecanını saklamayı bilen, iniş çıkışı daha az bir özelliğe sahip.



Bu durum her kişinin de yüzüne yansımış.



Erdoğan duruma hâkim olduğuna, bu toplantının onun için bir diplomatik zafer olduğuna emin görünüyor... Bu duygusu yüzüne tamamen yansımış. Yüzü gülüyor.



Erdoğan'ın ziyadesiyle memnun gülümseyişine Merkel, hislerini ve özellikle sıkıntısını saklamaya çalışan durgun bir ifade ile karşılık veriyor.



Eller ne anlatıyor, yüzler bize ne diyor







ERDOĞAN-MACRON



Mutlu lider ile sıkıntılı farkı



ELLERİN koreogrofisi burada da her şeyi anlatıyor.



Bu el ele tutuşmada da Erdoğan'ın eli aynı pozisyonda ve dominant. Başparmağı yine dışarıda. Bu kavrayışla “Avrupa'nın iki devini avucumun içine aldım” der gibi duruyor.



Erdoğan'ın Diyonizyak kültüre aidiyeti, yüzünde saklanamayan bir memnuniyet haline dönüşmüş.



Macron da Diyonizyak Akdeniz kültüründen geliyor.



Onun bu karakteri ise yüzünde saklamaya çalıştığı ama başaramadığı bir sıkıntıya dönüşmüş.



Karedeki dörtlüden en sıkıntılı ve mutsuz görüneni o.



Eller ne anlatıyor, yüzler bize ne diyor







PUTİN-MERKEL



Apolloncu biri ile yarı aziz yarı çılgın farkı



PUTİN de Erdoğan gibi karenin mutlusu.



O da başparmağını dışarıda bırakarak Merkel'in elini sarmalamış.



Hatta bir adım daha ileri gitmiş ve parmaklarını Merkel'in parmaklarının arasına sokma teşebbüsünde bulunmuş ama tam başaramamış. Yine de yarım kalmış bu teşebbüs fotoğrafta açıkça fark ediliyor.



Merkel'in yüzü yine aynı. Duygularını başarıyla saklamış.







Putin kuzey kültüründen ama onun Slav karakteri biraz farklı.



Ruslarla ilgili “Yarısı aziz yarısı çılgın bir karakterdir” sözü bu fotoğrafta ispatlanmış gibi..



Bakışı kendini tam olarak ele vermiyor ama biraz tuhaf bir bakış olduğu kesin.



Eller ne anlatıyor, yüzler bize ne diyor



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel