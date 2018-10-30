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Suriyeliler İsrail'deki seçimleri protesto etti

Yüzlerce Suriyeli, İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’nde ilk defa yapılan yerel seçimleri protesto etti.

Dünya / 30 Ekim 2018 Salı 15:10
Suriyeliler İsrail'deki seçimleri protesto etti
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Yüzlerce Suriyeli, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Şams köyünde İsrail'in bugün düzenlediği yerel seçimleri protesto etmek için bir araya geldi. Golan Tepeleri'nin Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten protestocular, İsrail yerel seçimlerine katılmayı reddettiklerini vurguladı.

Ellerinde Suriye ve Dürzi bayrakları taşıyan protestocular, İsrail hükümeti aleyhine sloganlar attı. Protestoya katılan Dürzi din adamı Ezzedine Şams, “İsrail Golan'ı seçimler yoluyla İsrail'e bütünleştirmeye çalışıyor ve biz bu girişimi tamamen reddediyoruz” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yerel seçimler yapma kararını reddederek, “Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu” açıklamasında bulundu.

İsrail, Suriye sınırları içerisinde yer alan Golan Tepeleri'ni 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında işgal etmiş, 1981'de de uluslararası toplumun kabul etmediği bir şekilde bölgeyi ilhak etmişti.

Öte yandan, İsrail'de bugün yapılan yerel seçimlerinde 6 buçuk milyondan fazla İsrailli, ülke çapındaki 11 bin oy verme merkezinde oy kullanıyor. Kaynak : İHA

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