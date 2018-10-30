Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet'te tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıtan Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel'in açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.



'ZAVALLILIKTIR'



Cumhuriyet gazetesinin 'Komutan canlı yayında açıkladı: Yeni soğuk iklim kıyafeti geçen hafta gönderilmiş' başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, 'Cumhuriyet gazetesi namussuz bir çarpıtma yapmıştır! Münir Paşa'nın geçen hafta gönderildi dediği, Ar-Ge'si yeni bitmiş, çok daha üst kademe teçhizatlardır. Buradan mevcut kışlıkların olmadığı, soğuğa karşı yeterli olmadığı anlamını çıkarmak, öncesini dinlememek zavallılıktır!' notunu düştü.





