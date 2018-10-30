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Şirinevler’de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

3. Sayfa / 30 Ekim 2018 Salı 00:02
Şirinevler’de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

Bahçelievler Şirinevler'de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken, MOBESE kameralarının altında saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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