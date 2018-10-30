Şirinevler’de bir kişi aracında vurularak öldürüldü

Bahçelievler Şirinevler'de E-5 yanyol üzerinde duraklayan bir araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vuruşan şahıs hayatını kaybederken, MOBESE kameralarının altında saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.