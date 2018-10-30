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Şam Milli Müzesi yeniden açıldı

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Şam Milli Müzesi 7 yılın ardından tekrar ziyaretçilere açıldı.

Kültür-Sanat / 30 Ekim 2018 Salı 15:52
Şam Milli Müzesi yeniden açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınındaki bölgeler muhalif gruplardan geri alındıktan aylar sonra şehrin güvenliğinden emin olan hükümet, yeni bir karar aldı. Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından beri kapalı olan Şam Milli Müzesi yeniden açıldı. Şam Milli Müzesi Müdür Yardımcısı Ahmed Deeb yaptığı açıklamada, Suriye'de binlerce yıldır hüküm sürmüş uygarlıklardan kalan koleksiyonların olduğu bölümlerin tekrar açılacağını söyleyerek müzenin kısıtlı bir kısmının açık olacağına dikkat çekti. “Açacağımız bölümde, tarih öncesi antik doğu ve klasik ve İslami dönemlere ait tüm dönemlerden bir grup eseri sergileyeceğiz” diyen Deeb, iç savaşta müzedeki koleksiyonların güvenli depolara taşındığını ve bir süredir müzeye tekrar getirildiğini söyledi.



Kaynak : İHA

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