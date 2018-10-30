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Sağlıkta şiddet teklifi TBMM'de

AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sağlık / 30 Ekim 2018 Salı 11:38
Sağlıkta şiddet teklifi TBMM'de

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin de içerisinde bulunduğu kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, 44 maddeden oluşuyor.

Teklif, sağlık kurumlarında suç işleyenlerin karakolda serbest bırakılmadan kasten yaralama suçundan işlem görmesini öngörüyor.

Sağlık çalışanına şiddet uygulayan direk tutuklanacak, özel sağlık kuruluşunda çalışanlar da kamu personeli sayılacak.

Tüp bebek kapsamını da genişleten teklif olduğu gibi yasalaşırsa, sigara paketleri de tek tip ve standart paket haline getirilecek.

Ak PartiKanun Teklifi


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