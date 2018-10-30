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'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi

Film, vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi.

Kültür-Sanat / 30 Ekim 2018 Salı 14:38
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi

Türk yapımı çizgi film serisi 'Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlaması 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası', minik sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunda ve sanat yönetmenliğinde Ozan Çivit imzası bulunan film, vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği filmde, Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi üzerine, 'Rafadan Tayfa'nın mahallelerini kurtarmak için gösterdikleri çaba anlatılıyor.

Kaynak : AA

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