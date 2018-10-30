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'Müslüm' filmi gişeyi salladı

Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi, vizyona girdiği ilk üç günde 600 bin 141 kişi tarafından izlendi.

Kültür-Sanat / 30 Ekim 2018 Salı 09:48
'Müslüm' filmi gişeyi salladı
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Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, ilk üç günde 600 bin 141 kişinin izlediği Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan filmin hafta sonu elde ettiği hasılat ise 8 milyon 683 bin lira oldu.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin oyunculuğuyla dikkati çektiği yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran rol aldı.




Kaynak : AA

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