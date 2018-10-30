Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı yine istismar

PKK ve YPG aslanlarımızı şehit ederken tepki göstermeyip susmayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz üzerinden siyaset yapmaya çalıştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Anneler çocuklarını askere yollarken ellerine kına yaktıklarını biliriz. Askere gitsin gelsin evlendireyim diye umutla beklediğini de biliriz. Anne ile oğul arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Anne her türlü fedakarlığı yapar. Annelere şükran borçluyuz. Annelerin hakkı ödenmez. Sevgili Peygamberimiz.



Şehit olan askerlerimiz Türkiye'yi korumak için, canlarını feda eden askerlerimiz için bu girişi yaptım. İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor oğlunuz şehit oldu mezarı hazır diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur. Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum.



Erdoğan sen şehadetten ne anlarsın diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?



Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem de falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu -50 derecede denize giriyor. Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten."

Kaynak : Beyaz Gazete Özel