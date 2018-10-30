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Karadeniz'de Kuzey Afrika sıcakları

Karadeniz, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Ekim ayının son günlerinde yazdan kalma günler yaşıyor.

Yaşam / 30 Ekim 2018 Salı 15:29
Karadeniz'de Kuzey Afrika sıcakları

Samsun'da geçen hafta etkili olan Balkanlardan gelen soğuklar, yerini Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklıklara bıraktı. 1 hafta önce mevsim normallerinin 10 derece altındaki sıcaklıklarla gündelik yaşantılarını sürdüren Samsunlular, bu hafta ise mevsim normallerinin 10 derece yukarısındaki sıcaklık değerleriyle yazdan kalma günler geçiriyor.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle pastırma sıcaklarından faydalanmak isteyen Samsunlular termometreler 22 dereceyi gösterirken sahillere, park ve bahçelere akın ettiler. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için gölgelik alanlarda otururken, bazı hayvanlar ise güneşte yatmayı tercih ettiler.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre pastırma sıcaklarının 1 hafta boyunca etkili olacağı ve bölgede yağış beklenmediği öğrenildi. Kaynak : İHA

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