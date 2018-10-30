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İtalya'da fırtına 9 can aldı

Calabria bölgesinde kaybolan kişinin 'Türk internet sitesi yöneticisi' olduğu belirtildi.

Dünya / 30 Ekim 2018 Salı 12:16
İtalya'da fırtına 9 can aldı

İtalya'da, fırtınanın yol açtığı sel ile şiddetli rüzgarların ağaçları devirmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarların ağaçları devirmesi dolayısıyla 9 kişi öldü.

Ölen kişiler arasında arama kurtarma çalışmalarında bulunan gönüllü bir itfaiyecinin de bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir 'Türk internet sitesi yöneticisi' olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmadı.

Fırtına nedeniyle çeşitli kentlerde itfaiye çalışanları da dahil birçok kişi yaralandı.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı başkent Roma ile kuzeydeki Cenova kenti dahil birçok şehirde okullar dün ve bugün tatil edildi. Cenova Havaalanı kapatıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75'i sular altında kaldı.

İtfaiye görevlileri, ülke çapında 5 bini aşkın arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Berlusconi ailesinin yatı iskelenin üzerine yıkıldı

Rüzgar hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı yer, kuzeydeki Cenova kentini de içine alan Ligurya bölgesi oldu.

Ligurya'daki Rapallo kentinde bulunan yat limanında birçok yat fırtına nedeniyle çarptıkları iskelenin üzerine yıkıldı.

Yatlardan birinin ülkenin eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olduğu bildirildi.

İtalya'nın çeşitli bölgelerinde bazı kişiler tahliye edilirken, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi ve elektrik kesintileri yaşandı. Kaynak : AA

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