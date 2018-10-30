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İstanbul'da korku dolu anlar

Bağcılar'da kazı çalışması sırasında zarar gören doğalgaz borusundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3. Sayfa / 30 Ekim 2018 Salı 10:50
İstanbul'da korku dolu anlar
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Bağcılar'da, kazı çalışması sırasında zarar gören doğalgaz hattında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi 1823 Sokak'ta İSKİ ekiplerinin onarım için yaptığı kazı çalışması sırasında iş makinesi, yer altındaki doğalgaz borusuna zarar verdi.

Zarar gören doğalgaz borusundan yükselen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek sokakta bulunan doğalgaz akışını tedbir amacıyla kesti.

Onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazı çalışmaları yeniden başladı. Kaynak : AA

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