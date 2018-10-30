Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ile ilgili de mesaj verdi. Akar, 'Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak' ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FIRAT'IN DOĞUSUNU İŞARET ETMİŞTİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti.



Erdoğan, 'Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini

kullanmıştı.



İNCELEMELERDE BULUNDU



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, MKE Kırıkkale Muhimmat Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğu mühimmatlar Fırat'ın doğusundaki teröristlere atılmak üzere özenle hazırlanıyor.











