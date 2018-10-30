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Fransız bakan haddini aştı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede başörtüsü polemiğinin fitilini yeniden ateşleyerek Müslümanların tepkisini çekti. Küçük kızların zorla başörtüsü taktığını ileri süren Castaner, Fransa’da yeni bir yasağın sinyalini verdi.

Dünya / 30 Ekim 2018 Salı 22:30
Fransız bakan haddini aştı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başörtü polemiğini tekrar gündeme getirerek Müslüman halkın tepkisini çekti.

Castaner açıklamasında, "Küçük bir kızın başörtü takmasının kendi kararı olmadığına inanıyorum. Din herkesin hür iradesi olması gereken bir husustur. İçişleri Bakanı olarak benim sorumluluğum dini seçim özgürlüğünü garanti etmektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından sosyal medyada büyük tepki gören Castaner, düşüncelerini tekrar açıklamak zorunda kaldı. Burkanın yasak olduğunu ve 2 bin kadının bu yasayı çiğneyerek ceza aldığını hatırlattı. Castaner, 18 yaş altı kızların ve bazı kadınların aile ve çevre baskısı altında başörtü taktıklarını iddia ederek bu gibi durumlarda cezalandırma olması gerektiğini savundu.

Fransaİçişleri BakanıMüslüman


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