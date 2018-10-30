USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Fatih gemisi sondaja başlıyor

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Fransızların şubat ayında doğalgaz bulduğu bölgede sondaja başlıyor.

Ekonomi / 30 Ekim 2018 Salı 11:21
Fatih gemisi sondaja başlıyor

Uzun yıllardır doğalgaz ve petrol bulabilmek için titiz çalışmalar yapan Türkiye, Fatih sondaj gemisini satın alarak bu konuda en önemli adımı atmıştı.

SONDAJ GÜNÜ

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, bugün yola çıkıyor.

Dünyanın gözü, Türkiye'nin yapacağı ilk sondaj çalışmasında.

Yunanistan ve Rum yönetimi de Türkiye'nin bu çalışmalarından oldukça rahatsız.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Petrol çevrelerinde 6. nesil olarak adlandırılan Fatih sondaj gemisi, denizin altında 12 bin 500 metreye kadar delebiliyor.



MISIR, İSRAİL VE RUM YÖNETİMİ DOĞALGAZ BULDU

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de sondaj yapan neredeyse her ülke doğalgaza ulaştı.

Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi bu ülkeler arasındaydı.

İLK KUYUNUN ADI

Fatih sondaj gemisi Antalya açıklarında sondaj yapacak.

Delinecek ilk kuyunun adı Alanya 1 olarak belirlendi.

Doğalgaz arama çalışmaları uzun bir süreç.

1 Şubat'a kadar aramalar devam edecek.

8 AY ÖNCE DOĞALGAZ BULDULAR

Kıbrıs Rum Yönetimi, geçtiğimiz şubat ayında Fransız Total şirketine yaptırdığı araştırmalarda doğalgazı buldurmuştu.

Bölgedeki veriler göz önüne alınınca, Türkiye'nin sondajlar sonucunda doğalgaza ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DoğalgazİsrailDoğu AkdenizTürkiyeKıbrıs Rum Yönetimi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı