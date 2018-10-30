Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Almanya Başbakanı Angela Merkel siyasi hayatına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Merkel aralık ayında partisi Hristiyan Demokratlar'da yapılacak liderlik seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Merkel başbakanlıkta görev süresi dolduktan sonra 2021 yılında yeniden yarışmayacağını söyledi.



Almanya'yı şoke eden Merkel'in bu kararını bugünkü köşesine taşıyan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, isim vermeden CHP'nin başına geldiği 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.



'BIRAKMAMAK İÇİN KENDİLERİNİ REZİL EDİYORLAR'



Altaylı yazısında, Merkel'in başarılarından bahsederek 'Ve o bıraktı diye Avrupa'nın para birimi avro değer kaybediyor. O kadar önemli iken ve muhtemelen en az bir 10 yıl daha ülkesini yönetecek gücü varken' ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı şöyle devam etti:



'Bizde ise bırakın başarılı bir lider olarak ülkeyi yönetmiş olmayı, tek bir seçim dahi kazanamayan, hiçbir başarısı olmayan, parti içi oyunlarla yerini koruyan ve iktidar olma hayali bile göremeyen politikacılar bırakmayı düşünmek bir yana, bırakmamak için kendilerini rezil etmeyi göze alıyorlar.'



İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:



Bırakmak çok kolaymış



Avrupa'nın hiç tartışmasız en başarılı ve yine hiç tartışmasız en güçlü lideri Angela Merkel, iki ay sonra yapılacak parti kongresinde partisinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.



Bütün Avrupa peş peşe krizlerle boğuşurken Almanya'yı bunların dışında tutmayı başaran, Almanya'yı Avrupa'nın açık ara ekonomik lideri haline getiren, ekonomik başarısını ülkesinin siyasi gücünü arttırarak taçlandıran, ülkesini sürekli reel olarak büyüten bu kadın lider bırakıyor.



Hem de 64 yaşında.



Ve o bıraktı diye Avrupa'nın para birimi avro değer kaybediyor.



O kadar önemli iken ve muhtemelen en az bir 10 yıl daha ülkesini yönetecek gücü varken.



Bizde ise bırakın başarılı bir lider olarak ülkeyi yönetmiş olmayı, tek bir seçim dahi kazanamayan, hiçbir başarısı olmayan, parti içi oyunlarla yerini koruyan ve iktidar olma hayali bile göremeyen politikacılar bırakmayı düşünmek bir yana, bırakmamak için kendilerini rezil etmeyi göze alıyorlar.



O nedenle orası Almanya oluyor, burası ise hayal ettiğimiz ülke olamıyor!







Kaynak : Beyaz Gazete Özel