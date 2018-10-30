Erdoğan'dan son dakika Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin, 'Gökçek benim yol arkadaşım. Yol arkadaşlığımızın devam edeceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 'Kabine revizyonu ve Bakanlıkların bölünmesi söz konusu değil' diye konuştu.



Erdoğan, 'İpe un sermenin anlamı yok, bu iş çözülmeli. Kaşıkçı cinayetini ortada bırakmayız. Bunun altında birilerini koruma oyunu var' şeklinde konuştu.



Bahçeli 'MHP'ye şeref kazandırır' demişti



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara adayı olacağı iddiasına ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, 'Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır' demişti.