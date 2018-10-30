Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erdoğan Fırat'ın doğundaki terör yapılanmasına yönelik operasyon yapılacağını söylerken 'Fırat'ın doğusu için planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı bir operasyon yapacağız. Tepelerine tepelerine bineceğiz' dedi.



Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;







FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON



Operasyonları başlattık. Yakında daha kapsamlı operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz.



Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizyonu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem olduğunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız.Tarihi bir törene katıldık. Dün dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı açtık. Biz Cumhuriyetimizi lafla değil icraat ile kutluyoruz.Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek.Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane çok. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak. Türkiye hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır.Değerli kardeşlerim havalimanımız 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler.Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler. 2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak.İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kuru sıkı atarlar. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatta sembolik uçuşlar başlayacak. Atatürk Havalimanı'nın taşınması yılbaşına kadar sürecek. Birkaç ay içinde havalimanı tam kapasite ile çalışacak.Zafer Bayramımızı Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak isteyen bir kesim var. Bu kesim ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım.