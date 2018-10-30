CHP'liler Öğrenci Andı'nı yine okuyamadı

2013 yılında kaldırıldıktan sonra Danıştay kararıyla yeniden tartışmaya açılan Öğrenci Andı meselesi CHP'liler tarafından manipüle ediliyor.



Son günlerde herhangi bir etkinlik için toplandıkları meydanlarda her fırsatta Öğrenci Andı okuyan CHP'liler, dün yine Bolu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde aynı şovu gerçekleştirmeye kalktı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, CHP'lilere Öğrenci Andı okutmaya çalıştı. Ancak bu çaba başarısızlıkla sonuçlandı.