Antalya'nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ulaalan Kum mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle keşif uçağı 16.10 sıralarında düştü.



İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor' dedi.