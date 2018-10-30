Albayrak: Saldırı yabancı bir başkentte planlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. Ekonomideki dalgalanmalar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı.' ifadelerini kullandı. Albayrak, Türkiye'nin aşamayacağı sorun yoktur.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı' dedi.



Albayrak, 'Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok' dedi.



Bakan Albayrak, '12 Eylül'de bile olmayan ekonomik saldırı ile karşılaştık. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen Türkiye bu süreci geride bıraktı.' ifadelerini kullandı.