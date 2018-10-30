USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

'ABD'de bir iç savaş tehdidi var'

Amerikalı ve İngiliz uzmanlar, ABD'de yakın bir zamanda devlet içerisinde çatışmaların baş gösterebileceğini belirtti..

Dünya / 30 Ekim 2018 Salı 22:29
'ABD'de bir iç savaş tehdidi var'

Harvard Üniversitesi'nden İngiliz tarihçi Prof. Neil Ferguson'un The Sunday Times gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, bir sonraki başkanlık seçimlerinin ABD'de toplumu ikiye bölebileceği ve iç savaşa yol açabileceği belirtildi.

BOMBALI PAKETLER İŞARET FİŞEĞİ

ABD'de son zamanlarda iç çelişkilerin derinleştiği ve 'kültürel çatışma'nın şiddetlendiği yorumunu yapan Ferguson, Barak Obama ve Hilary Clintongibi önde gelen Amerikan Başkanı muhaliflerine bombalı paket gönderilmesi olaylarını da, ABD iç savaşıyla ilgili 'yeni kehanetlere' zemin hazırladığı nitelemesi yaptı.

LÜBNAN'DAKİ İÇ SAVAŞA VURGU

Teksas Üniversitesi'nden akademisyen Emily Whalen de, Task&Purpose sitesi için yazdığı makalede, ABD'de bir iç savaş riski olduğu analizini yapıyor. Whalen yaptığı analizi, Lübnan'daki iç savaşı öngören gazeteci Jonathan Randal'ın metodolojisine dayandırıyor. ABD ile Lübnan arasında önemli farklılıklar olduğunu belirten akademisyen, aynı zamanda endişelenmek için yeteri kadar benzerlikler ve sepeblerin de varolduğu sonucuna varıyor.

"KARİKATÜR BİR HÜKÜMET"

Whalen, ABD Başkanı'nın 'kaba' biri olduğunu, ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden büyük ve güvenilmez müttefikleri olduğunu ve aslında etkisiz 'karikatür bir hükümet'le yönetildiğini belirtiyor. Akademisyene göre, Amerikan Cumhuriyetçi Parti, iç savaş öncesi Lübnanlı muhafazakar güçleri, Demokratlar ise dağınık ve örgütsüz Lübnanlı ilerici partileri hatırlatıyor.

New York Times ve Washington Post'la çalışan ABD'li gazeteci Jonathan Randal, bir yıl öncesinden, 1974'te Lübnan iç savaşını öngörmüştü. Randal, iç siyasal çatışma ve iç savaş tehdidiyle ilgili mevcut durumun değerlendirilmesini sağlayan bir tür 'dedektör' geliştirmişti.

.

İç SavaşHarvard ÜniversitesiWashington PostMuhafazakarCumhuriyetçi Parti


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı