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THY'nin yeni üniformaları görücüye çıktı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Yeni Havalimanı’yla birlikte tasarladığı yeni kıyafetleri, görkemli açılışa saatler kala görücüye çıktı. Kabin memurları yeni kıyafetleriyle ilk kez davetlilerin karşısına geçti.

Güncel / 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
THY'nin yeni üniformaları görücüye çıktı
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Geçtiğimiz Eylül ayında kabin memurlarına yönelik yeni kıyafetlerini kamuoyuyla paylaşan Türk Hava Yolları, ilk fazının açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda bu kıyafetleri davetlilerin beğenisine sundu. Böylece yeni kıyafetler ilk kez görücüye çıkmış oldu. Alandaki bazı davetliler kabin memurlarıyla fotoğraf çektirdi.

THY'ye özel tasarlandı

Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımını, Milano merkezli modacı Ettore Bilotta yaptı. Türk Hava Yolları'na özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan “Flow/Akış” deseni, yerel zanaatkarların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan klasik kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen “Flow/ Akış” deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. Kaynak : İHA

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MilanoTürk Hava Yolları


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