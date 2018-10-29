Suudi Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüştü

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.
Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.
Görüşmede, Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcı da bulundu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA
Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:
"Soruşturma bizim tarafımızda derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. Biz, önceden planlanmış cinayetin tamamen ortaya çıkması için ve kimler -ki isimler ortada- geldi, gitti ve arkasında kimler var, bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedir. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı. Şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre, Suudi Arabistan'ın burada sorumluluğu çok büyük. Dışişleri Bakanı da telefonda bunu net bir şekilde söyledi. Suudi Arabistan başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor, başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başladı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da ziyareti (Suudi başsavcının ziyareti) de önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine biz hemen bu işbirliğini, bu ziyareti kabul ettik ve buluşma gerçekleşti."
Kaynak : AA
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