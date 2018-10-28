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Soylu'nun incelemeleri sırasında çatışma çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettiği sırada, güvenlik güçleri tarafından bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 28 Ekim 2018 Pazar 18:53
Soylu'nun incelemeleri sırasında çatışma çıktı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Halil Yıldız ile birlikte Akçakale ilçesine geçti. Soylu, burada Kaymakam Hamza Özer, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya, 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz'dan bilgi aldı.



Bakan Soylu, son olarak kuleye çıkarak, nöbetçi askerlerle selamlaştı. Bakan Soylu, sınır hattını incelediği sırada, sınırı taciz eden bir terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi haberi karakol komutanı tarafından Bakan Soylu'ya verildi.


Kaynak : İHA

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