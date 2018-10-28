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PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Hakkari’nin Oğul köyü kırsalında icra edilen operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 17:06
PKK'nın mühimmatları ele geçirildi
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 adet anti-tank roketi, 6 adet sevk fişeği, 16 adet el bombası, 22 adet el bombası fünyesi ve 1 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA

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