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Koğuşta öldüresiye dayak

Bursa’da annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıyı tutuklu bulunduğu cezaevinin koğuşunda döverek öldürdükleri ileri sürülen 7 kişi hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 14:48
Koğuşta öldüresiye dayak

Edinilen bilgiye göre, 19 Ocak 2016 tarihinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Selçuk Bakıryapan (43), annesi Mazez Bakıryapan'ı (67) 243 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Bakıryapan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Bakıryapan'a İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi.



Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı. Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Selçuk Bakıryapan, 12 Haziran günü sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı, İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesine gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.



Dövdükten sonra yıkayıp yatağına yatırmışlar

Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan soruşturmada, Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda kalan tutuklu ve hükümlülerin ifadelerine başvuruldu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, psikolojik sorunları olması nedeniyle kaldığı koğuştakilerce istenmeyen ve sevilmeyen Selçuk Bakıryapan, bu nedenle koğuşta kalanlar tarafından ufak çapta darp edildi. İlaç içmeye giden arkadaşı Emre Nuri K. ile birlikte koğuştan çıkan Bakıryapan, sıkıntısını infaz koruma memuruna anlattı. Koğuşa dönen Emre Nuri K. ise bunu arkadaşlarına söyledi.

Bunun üzerine İbrahim Ç., Hakan G., Savaş M., Ünal K. ve Muhammed M., Selçuk Bakıryapan'ı öldüresiye dövüp banyoda yıkadıktan sonra yatağına yatırdı. Ünal K. da iddiaya göre, yataktaki Bakıryapan'ın boğazına ve göğsüne ayağındaki botlarla vurdu. Savcının hazırladığı iddianameye göre sanıklar Hakan G. (18), İbrahim Ç. (33), Muhammed M. (20), Savaş M. (23), Ünal K. (34), Uğur A. (44) ve Öztürk T. (30) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zanlıların yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Kaynak : İHA

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