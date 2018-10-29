USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:46
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda İbrahim Ceylan'ın (25) kullandığı 46 BZ 062 otomobil ile İsa Kacur (18) idaresindeki 46 NK 651 plakalı hafif ticari araç, Arslanbeyçiftliği Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Kacur ile aynı araçtaki Fadime (46) ve Yusuf Kacur (44), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi Bahar Ceylan (24) ile Gülhan Kacur (41), 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kacur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü Ceyhan'ın Pazarcık ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

CeyhanUzman ÇavuşJandarma112 Acil ServisTicari Araç


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı